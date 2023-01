Dom, lomp en een beetje famous: Thierry (17) rapt met zijn helden The Opposites

Dit weekend kwam de droom uit van havo-scholier en pizzabezorger Thierry (17) uit Osdorp. Hij werd tijdens een concert van zijn grote helden The Opposites op het podium getrokken om een nummer mee te rappen. "Welke jongen van 17 kan nou zeggen dat 'ie in Paradiso heeft gestaan met de grootste hiphoplegendes van Nederland?"

De video is inmiddels meer dan 700.000 keer bekeken. "Na mijn optreden zeiden The Opposites dat ik de tent uit gedragen moest worden. Dus toen ben ik met een salto het publiek ingesprongen. Ik wist eigenlijk niet echt of ik het kon, maar heb het maar gewoon gedaan. En dat lukte aardig", vertelt hij lachend.

Thierry twijfelde geen moment toen het nummer Dom, Lomp en Famous van The Opposites werd ingestart. "Ik klom het podium op en toen ging alles eigenlijk meteen vanzelf", vertelt hij. "Ik zag het hele publiek opveren en iedereen losgaan. En als je dat ziet, gaat alles gewoon automatisch. Dan maak je je niet meer druk of je de tekst nog wel weet."

Rappen doet Thierry verder alleen voor de lol thuis of in de auto. "Mijn vrienden en familie worden soms gek van me. Maar ik ben gewoon een beetje verslaafd aan muziek. Ik hoef zeker geen rapper te worden hoor, maar als The Opposites me zouden bellen voor een optreden, zou ik het zo weer doen."