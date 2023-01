CBR slaat alarm om fraude met spiekcamera's bij theorie-examens

Volgens CBR-directeur Alexander Pechtold worden de laatste maanden wekelijks 1 tot 2 kandidaten betrapt. "Dat is wat we zien. Maar we weten niet wat we niet zien", zegt hij tegen de NOS.

Hij noemt de fraude 'georganiseerde criminaliteit' waarmee grof geld wordt verdiend. Volgens hem betalen kandidaten tot 2000 euro aan de mensen achter de fraude. Een theorie-examen bij het CBR kost per keer 41 euro.

Verboden apparatuur

Om fraude tegen te gaan moeten kandidaten altijd al horloges en mobiele telefoons opbergen in een kluisje voordat zij het examenlokaal betreden. Ook dragen beveiligers een handscanner waarmee ze kunnen controleren op verboden apparatuur.

Volgens Pechtold valt op dat de meeste kandidaten die nu gepakt worden nog niet zo lang in Nederland zijn. "Misschien hebben ze moeite met de taal", oppert hij. Hij roept de politiek op om examenfraude specifiek strafbaar te maken, omdat de politie en het OM volgens hem weinig mogelijkheden hebben om iets aan de fraude te doen.