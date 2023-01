'Argentijnse keeper Rulli eerste winteraanwinst Ajax'

Dat melden De Telegraaf en de doorgaans betrouwbare Italiaanse voetbaljournalist Fabrizio Romano. De 30-jarige Rulli versterkt daarmee het Amsterdamse keepersgilde, dat nu bestaat uit Maarten Stekelenburg (40), Remko Pasveer (39) en Jay Gorter (22). Pasveer was tijdens de eerste seizoenshelft de eerste keus onder de lat. Hoewel hij de laatste maanden iets minder overtuigde dan daarvoor, verdiende hij een plekje in de WK-selectie van Louis van Gaal.

Wereldkampioen

Op dat WK werden Pasveer, die niet in actie kwam, en nog zes Ajacieden uiteindelijk uitgeschakeld door Argentinië, waar Rulli dan weer op de bank zat. Daar bleef hij het hele toernooi zitten, maar zoals bekend kroonden de Argentijnen zich uiteindelijk wel tot wereldkampioen.

Met de 30-jarige Rulli haalt Ajax een ervaren doelman binnen, die al meer dan 300 duels op het hoogste niveau achter zijn naam heeft staan. Voordat Rulli in 2020 tekende voor Villarreal speelde hij onder meer voor het Franse Montpellier en het Spaanse Real Sociedad. Ook stond hij in 2016 een paar maanden onder contract bij Manchester City, maar voor die club kwam hij niet in actie.