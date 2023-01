P+R GVB-kaartjes deze week niet meer beschikbaar: 'Staat nog ingesteld op 2022'

Het is deze week niet meer mogelijk bij de P+R-plekken in de stad een GVB-kaartje uit de automaat te halen. Volgens het vervoersbedrijf heeft het probleem te maken met een chip in de apparaten. Die nog staat ingesteld op 2022, waardoor het sinds de jaarwisseling niet meer mogelijk is om kaartjes met een geldige datum af te drukken.