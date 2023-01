Lastminute vakantie? Koerier laat bus vol pakketjes achter bij vertrekterminal Schiphol

Toen surveillerende marechaussees opmerkten dat de bestelbus wel erg lang op een kiss & ride-plek stond, gingen ze op onderzoek uit. Achterin de bus lag een groot aantal pakketjes, maar de chauffeur was in geen velden of wegen te bekennen, vertelt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee aan NH Nieuws.

"Een bus hoort daar niet lang te staan", aldus de woordvoerder, die uitlegt dat de bus vervolgens door een experts en een hond op de aanwezigheid van explosieven is onderzocht. "Safety first", aldus de woordvoerder, "dus hebben we de standaardprocedures gevolgd."

Ingecheckt

Na inspectie bleek de bus veilig, al was er wel iets anders opmerkelijks aan de hand. "Op camerabeelden zagen we dat de chauffeur de bus had neergezet, en daarna had ingecheckt om op reis te gaan", vertelt de woordvoerder. Andere camera's hadden vastgelegd hoe de man de beveiligingscontrole passeerde en richting de gates was gelopen.

