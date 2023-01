Overleden man gevonden op balkon in woning Noord, politie doet onderzoek

Op het balkon van een appartementencomplex aan de Elzenhagensingel in Noord is vanavond een overleden man aangetroffen. De politie spreekt van een verdachte situatie en doet nu onderzoek.

De eerste hulpdiensten werden rond 20.00 uur ingelicht. In eerste instantie kwamen alleen de brandweer en de ambulance op de woning af. Later werd ook de politie opgeroepen. Een woordvoerder vertelt dat uit onderzoek moet blijken of de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het is niet bekend of het om de bewoner van de woning gaat.