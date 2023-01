Zitting rond moord Peter R. de Vries vandaag hervat en gedeeltelijk opnieuw

De rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries kent vandaag in de rechtbank zijn vervolg met een nieuwe voorbereidende zitting. In juli klonk al de eis van levenslang tegen de vermeende schutter en chauffeur, maar omdat een van de rechters is geëmigreerd en dus vervangen moest worden, moet de zaak voor een gedeelte opnieuw worden behandeld.

Naast de vermeende schutter Delano G. en chauffeur Kamil E. staan er in de zaak nog vier verdachten terecht, waaronder de man die ervan wordt verdacht de opdracht voor de moord op de misdaadjournalist te hebben gegeven. Omdat één van de rechters is geëmigreerd, en daardoor de samenstelling van de rechters is veranderd, moet de zaak volgens de wet opnieuw. De zaak mocht alleen doorgaan als alle partijen dat oké vonden, maar de advocaten van Kamil E. gingen daar niet in mee.

In juni kreeg het duo, dat kort na de schietpartij op 6 juli 2021 werd aangehouden, van het Openbaar Ministerie te horen dat het OM beide levenslang achter de tralies wil zitten. De uitspraak zou oorspronkelijk op 14 juli van afgelopen jaar vallen, maar vanwege de inbreng van nieuwe informatie werd deze een paar dagen van tevoren uitgesteld.

Zelfde rechters

Van de vier andere verdachten, die op een later moment werden aangehouden, stonden drie van hen afgelopen oktober al voor de rechter. Dat waren Krystian M., die ervan wordt beschuldigd de aanslag te hebben aangestuurd, én Gerower M. en Erickson O, die er beide van worden verdacht de foto's en video's te hebben gemaakt die na de aanslag online hun weg vonden. De vierde verdachte, Konrad W., zou volgens het OM wapens en een auto hebben geregeld. De 30-jarige Pool stond nog niet eerder terecht.

Rondom de moord van de misdaadjournalist lopen twee rechtszaken: de zaak Iraklia, tegen Delano G. en Kamil E., én de zaak Hendon, tegen het drietal dat in oktober terecht stond. Beide zaken hadden eerst twee verschillende samenstellingen van rechters. In november besloot de rechtbank dat beide zaken door dezelfde rechterscombinatie moet worden behandeld, de samenstelling die over de zaak Iraklia gaat.

Of de gehele zaak opnieuw moet is nog niet helemaal duidelijk. Zo is de vraag of de slachtofferverklaringen van de kinderen en de vriendin van De Vries opnieuw moeten, aangezien deze op video zijn opgenomen. De rechtbank moet officieel daar nog een besluit over nemen.