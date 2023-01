Explosie voor portiekdeur aan Oude-IJselstraat

Voor een portiekdeur aan de Oude-IJselstraat heeft vanavond een explosie plaatsgevonden. Op foto's is te zien dat de deur, die toegang geeft tot bovenliggende appartementen, eruit ligt. Niemand is bij de explosie gewond geraakt.

De politie gaat ervan uit dat iemand het explosief met opzet af heeft laten gaan en is op zoek naar getuigen. Er is geen verdachte aangehouden. De portiekdeur staat naast de voordeur van het appartement dat op de begane grond van de portiekwoning ligt. Volgens een woordvoerder van de politie waren de bewoners van dat appartement thuis op het moment van de explosie.

Rond 21.45 uur kregen de hulpdiensten de eerste melding van de explosie binnen. De straat is inmiddels afgezet. Recherche, forensische opsporing en de Teamleider Explosieven Verkenning (TEV) zijn ter plaatse voor onderzoek.

Eerdere incidenten

In 2016 vond er ook al eens een explosie in de straat plaats, toen werd er een handgranaat voor een woning gegooid. Een maand later werd diezelfde woning doelwit van een schietpartij. In november dat jaar werd bekend dat de bewoonster van het appartement naar een ander adres is verhuisd.