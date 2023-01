Man neergestoken in Vijzelstraat

In de Vijzelstraat is vanochtend een man neergestoken. Dat gebeurde op straat ter hoogte van bioscoop Pathé De Munt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het incident gebeurde vanochtend rond 11.00 uur. Het slachtoffer liep nadat hij gestoken was het McDonald's-filiaal op het Muntplein binnen. Daar werden de hulpdiensten ingeschakeld. Het Mobiel Medisch Team (MMT) werd in eerste instantie opgeroepen, maar kwam uiteindelijk niet ter plaatse. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk, daar doet de politie onderzoek naar.



Via een Burgernet-melding vroeg de politie om 12.08 uur om uit te kijken naar een verdachte. Een half uur later volgde een tweet waarin staat dat de verdachte is gevonden.