Energiecrisis raakt ook elektrische automobilist: kosten opladen verdubbeld

Waar de automobilist die op benzine of diesel rijdt het afgelopen jaar met prijsverhoging op prijsverhoging te maken had, bleven de prijzen voor het opladen van een elektrische auto redelijk stabiel. De eigenaren van een elektrische bolide staan nu ook voor een flinke prijsverhoging: de prijs voor het opladen is namelijk verdubbeld.

Amsterdam kent op het moment twee aanbieders van laadpalen in de stad: Vattenfall en TotalEnergies. Afgelopen periode betaalde je bij een Vattenfall-paal, waarvan de meeste in de stad zijn, 31 cent per kilowattuur. Vanaf 21 januari wordt die prijs verhoogd naar 68 cent per kilowattuur. Afgelopen december verhoogde de TotalEnergies al de prijs naar 50 cent per kilowattuur.

Volgens de gemeente is er met de aanbieders afgesproken dat de kosten voor het opladen zijn gekoppeld aan de energieprijs. Per kwartaal kunnen de tarieven worden aangepast. Aangezien de prijs voor stroom is gestegen, stijgen de tarieven van de laadpalen mee. Een andere reden dat de prijzen stijgen, is de verhoging van de btw op openbaar laden van 9 procent naar 21 procent.

Nieuwkomer in de stad

Vanaf dit jaar komt er ook een derde aanbieder bij: Equans. Zij nemen van de ongeveer 3.000 palen die de stad telt er 2.535 over. Volgens de leverancier zijn de tarieven die zij gaan hanteren nog niet rond. "Dat ligt aan de energieprijs, de netbeheerderkosten en de btw." Wel verwachten zij dat de prijs onder die van Vattenfall gaat komen. "Pin me er niet op vast, maar ik denk dat het tussen de 50 en de 55 cent per kilowattuur gaat kosten."

De gemeente verwacht dat er in 2030 iets meer dan 250.000 in Amsterdam geregistreerde elektrische auto's zijn. De bedoeling is dat dan één op de vijftien openbare parkeerplaatsen in de stad een laadpaal moet hebben. De aanbieders zijn zelf verantwoordelijk om de actuele prijzen door te geven, dat doen ze via een app, website of via de QR-code op de laadpaal.