Buurt geschrokken van ontvoering van 15-jarige jongen: "Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt"

"Toen ik vanmorgen uit het park kwam met mijn hond zag ik overal politiewagens in de straat. Ik wist eigenlijk niet wat er aan de hand was, maar ik hoorde opeens dat er een kind was ontvoerd", vertelt een buurtbewoonster tegen AT5. "Het geeft mij wel een eng gevoel dat dit zo overdag kan gebeuren, ik vind dat heel bizar. Je hoort eigenlijk nooit over dit soort dingen. Gelukkig is hij bevrijd."

Ook een andere vrouw die in de Jan Steenstraat woont en een winkel heeft, schrok van de hoeveelheid agenten op straat. "Toen ik mijn kinderen naar school bracht, zag ik ontzettend veel politie. Ik kon daarna niet eens doorfietsen naar mijn winkel omdat het was afgezet. Ik vind het heel shockerend dat dit is gebeurd. Ik ken ook veel kinderen in de buurt, dus dit is wel heftig. Je woont wel in de stad en er gebeuren altijd dingen hier, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt."

"Hoop geschreeuw en heisa"

Een andere buurtbewoner zag het vanochtend allemaal gebeuren. "Vanuit mijn raam zag ik een wit busje op de stoep geparkeerd staan. En met een hoop geschreeuw en heisa rende er een man naar de zijkant van die bus", vertelde hij tegen het Parool. "Hij sprong erin en het busje begon te rijden terwijl de achterdeur nog openstond. Tijdens het rijden werd die nog dichtgetrokken."

De politie hield na de achtervolging de bestelbus op de A27 staande. Drie verdachten werden aangehouden voor de ontvoering. Een 35-jarige man uit Amsterdam, een 36-jarige man uit Weesp en een 29-jarige man uit Almere. Het drietal is overgebracht naar het politiebureau en zitten in beperkingen.