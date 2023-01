"Kaolo"-filmpje van cabaretier Roué Verveer gaat viral: "Het betekent poepgat"

Cabaretier Roué Verveer postte maandag een filmpje op zijn Instagram-account over het woord "kaolo". Het filmpje is binnen 24 uur al bijna 300.000 keer bekeken. "Kaolo is een van de zwaarste scheldwoorden die Suriname kent."

"Ik zie het filmpje overal oppoppen, iedereen deelt 'm. Waarschijnlijk dachten heel veel mensen het al, alleen niemand zei het", vertelt Verveer. In het filmpje legt hij uit wat het woord betekent in het Sranantongo, een in Suriname gesproken creoolse taal. "Het bestaat uit 'ka' en 'olo', 'poep' en 'gat'. Eigenlijk niet zo erg. Maar het weegt zwaar. Eigenlijk is het hetzelfde als je zou schelden met kanker."

"Betekent het poepgat?", vraagt iemand die de betekenis voor het eerst hoort. "Dan vind ik het eigenlijk wel heel raar. Dan snap ik niet zo goed waarom je het zou gebruiken." Een man die het voor het eerst hoort moet even lachen en vindt het "best leuk om te weten."

Als je je grote teen stoot

"De druppel was dat gisteren een jongeman naar me toekwam, helemaal vrolijk en goedbedoeld. En hij zei: 'Ik ben fan van jou, je bent echt kaolo grappig'", vertelt Verveer. "Toen dacht ik: oké, hij weet niet wat hij zegt. Hij weet niet dat hij een zwaar Surinaams scheldwoord gebruikt."

Toch geeft Verveer uiteindelijk toe dat hij het woord stiekem zelf ook weleens gebruikt: "Je weet toch als je je kleine teen stoot tegen een tafel? Dan komen er ook bij mij een paar kaolo's voorbij. Dan wel, maar nog steeds niet waar je moeder bij is. Dan zeg je nooit kaolo."

Het filmpje dat Roué Verveer op Instagram postte: