Kunstenaar wil mysterieuze Ferrari uit het IJ weer terug in Amsterdam

Komt de vuurrode Ferrari weer terug naar Amsterdam? Dat is de vurige wens van kunstenaar Feike Otto van der Zee. De sportauto werd drie jaar geleden op de bodem van het IJ gevonden en vervolgens door de brandweer uit het water gehaald. Vanaf dat moment wilde de kunstenaar de Ferrari al tentoonstellen in de stad, maar de auto is op dit moment helemaal in Litouwen...

NH Nieuws

De Ferrari Mondial (uit 1987), die bijna drie jaar geleden uit het IJ werd gevist, staat op dit moment te koop in Litouwen voor 30.000 euro. De eigenaar Linas, een Ferrari- en kunstliefhebber, die de auto van autosloperij De Ooievaar uit Blokker heeft overgenomen in 2021 en daarna in originele staat zorgvuldig heeft geconserveerd in zijn Ferraricollectie, wil er afstand van doen. "Eigenaar Linas ziet die auto als een kunstwerk en daardoor hebben wij veel raakvlakken", zegt de kunstenaar. Dat Linas zijn auto wil verkopen, is volgens Van der Zee een unieke kans om de Ferrari weer terug naar de stad te krijgen. "Hij biedt hem op een presenteerblaadje aan. En hij komt graag de auto zelf naar Nederland brengen vanwege de kwetsbaarheid van het Ferrari-'wrak' annex kunstwerk." Bekijk op de beelden hieronder hoe de auto gered werd van de sloop. De tekst gaat door na de video.

Van der Zee is nu een zoektocht gestart naar de persoon, of instelling (hij hoopt misschien wel de gemeente Amsterdam), die het kunstwerk wil kopen. "Voor een gering bedrag schaf je een prachtig kunstwerk aan. Vergelijk dat maar eens met het schilderij van Rembrandt: Maerten en Oopjen. Hiervoor werd tachtig miljoen betaald door de Nederlandse Staat om het vervolgens afwisselend in Nederland (Rijksmuseum) en Frankrijk (Louvre) tentoon te stellen." Dit kunstwerk kan volgens Van der Zee helemaal van Nederland, en in het bijzonder van de stad Amsterdam, worden. En mocht iemand het kunstwerk willen kopen, dan wil Van der Zee het liefst dat het zo dicht mogelijk bij het IJ tentoongesteld wordt. "Als het maar op een plek komt, waar iedereen de Ferrari uit het IJ kan zien."