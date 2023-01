KNMI geeft code geel af: vanavond onweersbuien, morgenochtend zware windstoten

Het KNMI heeft voor vanavond code geel afgegeven. In Amsterdam wordt vanaf 19.00 uur onweer verwacht. Voor morgenochtend zijn zware windstoten voorspeld, die in de regio een snelheid van 75 tot 100 kilometer per uur kunnen hebben.

De onweersbuien worden in de regio Noord-Holland vanaf 19.00 uur verwacht. Bij de buien, die van west naar oost over het land trekken, is er naast onweer ook kans op hagel. De windstoten komen uit een westelijke richting. In de tweede helft van de avond trekken de buien weg naar Duitsland. Na 23.00 uur neemt de wind tijdelijk af.

Tot morgenochtend, want dan belooft het in Amsterdam weer hard te gaan waaien. Tussen 6.00 en 10.00 uur is er een grote kans op harde windstoten. Reizigers moeten daarom rekening houden met een drukke ochtendspits, aldus het KNMI.