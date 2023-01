Buiksloterweg drie weken dicht: "Je fietst al gauw tien minuten om"

Over het Noordhollandsch Kanaal in Noord wordt gewerkt aan de Hollandse Iepbrug. Vorig jaar is de bouw van de voetgangers- en fietsbrug gestart. Nu wordt de verbinding tussen de brug en de Buiksloterweg aangelegd. In Het Verkeer vertelt omgevingsmanager Kees Kaptein wat er nog moet gebeuren.

AT5

De bouw van de Hollandse Iepbrug is vorig jaar al begonnen. Eerst werden delen aan de oevers en de pijler midden in het Noordhollandsch Kanaal aangelegd, vertelt omgevingsmanager Kees Kaptein. "Nu gaan we werken aan de Buiksloterweg. Die gaan we iets ophogen op de plek van de brug." Op deze manier zal de weg beter aansluiten op de brug zelf. Volgens Kaptein wordt het door de komst van de brug straks makkelijker om naar het minder drukke IJpleinveer te gaan. "Hierdoor wordt de drukte op het Buiksloterwegveer achter het Centraal Station minder groot."

Gevolgen voor het verkeer Al het auto- en fietsverkeer kan de komende drie weken niet over de Buiksloterweg, auto's en fietsers worden omgeleid via de Ranonkelkade, Meidoornweg en Hagedoornplein. Voor fietsers die we spreken is het balen dat de weg is afgesloten. "Ja dat is kut", reageert een jongen die op weg is naar de OBA. "Het is één van de weinige wegen richting de stad. Als ik een andere route moet nemen fiets je al gauw tien minuten om."

Fietser Buiksloterweg - AT5

Quote "Het is één van de weinige wegen richting de stad. Als ik een andere route moet nemen fiets je al gauw tien minuten om" Fietser Buiksloterweg

Ook andere voorbijgangers zeggen dat ze hierdoor flink om moeten. Toch kijken ze uit naar de komst van de nieuwe brug. "Voor mij is het straks handig omdat ik aan de andere kant van het water woon", zegt een dame op de fiets. "Ik denk ook dat het nodig is om Noord goed met elkaar te verbinden."

De werkzaamheden aan de Buiksloterweg zijn 3 februari 2023 klaar. Naar verwachting kunnen we in april over de brug.