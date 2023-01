Man (25) na ruzie omsingeld door groep mannen en 'flink geschopt en geslagen'

Een 25-jarige man is in de nacht van vrijdag 30 op zaterdag 31 december 2022 op het Singel zwaar mishandeld. Het slachtoffer liep een lichte hersenschudding, gekneusde ribben en een blauw oog op.

De mishandeling gebeurde ter hoogte van het Koningsplein. Rond 3.00 uur in de nacht had het slachtoffer met zijn vriendin een club aan de Handboogstraat verlaten. Hij kreeg in het steegje ruzie met een aantal andere personen.

Later liep het koppel de steeg uit om naar huis te gaan. Ze liepen het Spui op in de richting van het Singel. "Vlakbij de tramhalte, ter hoogte van het Koningsplein, worden zij omsingeld door een grote groep mannen", laat de politie weten. "De man wordt meerdere keren flink geschopt en geslagen. Uiteindelijk weet hij samen met zijn vriendin weg te komen en vluchten zij een bus in."

De politie vraagt mensen die tips hebben over de mishandeling zich te melden.