Gewapende man overvalt telefoonwinkel Jan Evertsenstraat

Een telefoonwinkel aan de Jan Evertsenstraat in West is vanavond overvallen. De overvaller bedreigde het personeel met een wapen.

De overval vond een paar minuten voor 18.00 uur plaats. "Er is gelukkig niemand gewond geraakt", zegt een politiewoordvoerder. Het is nog niet duidelijk of de overvaller iets heeft buitgemaakt.

De overvaller is nog voortvluchtig. De politie heeft zijn signalement via Burgernet verspreid.