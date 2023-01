Ajax-vrouwen gaan Klassieker voor het eerst in Johan Cruijff Arena spelen

''Voor de spelers, voor trainer Suzanne Bakker en haar staf en voor de vele fans van de Ajax Vrouwen is dit geweldig nieuws", zegt teammanager Daphne Koster. "Ik ben er enorm trots op dat dit nu mogelijk is.''

Het vrouwenteam van Ajax werd in 2012 opgericht en is nu bezig aan haar elfde seizoen. De ploeg werd twee keer landskampioen: in 2016/17 en 2017/18.

Nieuw

Het duel in de Arena is pas de tweede Klassieker tussen de vrouwenteams in Amsterdam. Feyenoord voegde zich in 2021 bij de competitie. Vorig jaar eindigden de Rotterdammers hun eerste seizoen als vijfde. Ajax werd toen tweede.

De eerste Klassieker in De Kuip werd vorig seizoen op 14 mei gespeeld. 14.000 toeschouwers (het hoogste aantal ooit bij een Vrouwen Eredivisie-wedstrijd) zagen toen hoe Ajax met 1-4 won.

Ajax-Feyenoord begint 4 maart om 16.30 uur.