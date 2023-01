Stad NL V "Het doet me denken aan een oorlogssituatie": De Straten in de Oleanderstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Oleanderstraat in Noord.

Zachte winter of niet, de energieprijzen zullen waarschijnlijk niet meer dalen naar het niveau van een aantal jaren terug. Of je woning wel of niet geïsoleerd is, is daarmee bepalend voor de hoogte van je energierekening. Volgens Eva Bollen, oprichter van de actiegroep Red Amsterdam Noord, is het verschil tussen slecht geïsoleerde (vaak sociale) huurwoningen en goed geïsoleerde (vaak koop-)woningen enorm. De mensen in slecht geïsoleerde woning zouden soms zelfs te maken hebben met een 'G-label'. "Als hier de verwarming uit staat is het even koud als buiten". Eva's grootste angst is dat deze mensen binnenkort boven het prijsplafond zullen uitkomen, terwijl ze nog steeds in de kou leven.

Quote " Als hier de verwarming uitstaat is het even koud als buiten" EVA

Wafa opent de deur met een dikke wollen coltrui aan en een grote sjaal om haar nek gewikkeld. Ze woont in een slecht geïsoleerde woning, en daar heeft ze dagelijks last van. Maar voordat we het gesprek kunnen beginnen moet ze Redouan even onderbreken: "ik ga heel even die deur dichtdoen anders verdwijnt de warmte". Op de grond heeft ze een aantal dikke Perzische tapijten liggen om het warmer te hebben. "Ik heb mijn verwarming twee uur per dag aan, daarna zet ik het weer uit".

Quote "Ik heb mijn verwarming twee uur per dag aan, daarna zet ik het weer uit" WAFA

Dat de verschillen groot kunnen zijn zien we bij Bas. Hij heeft een wel goed geïsoleerde woning. Zijn huis is net gerenoveerd en alle ramen zijn van dik dubbelglas. Als architect heeft Bas de tip: doe folie achter de radiatoren, daardoor haal je meer rendement uit het apparaat.