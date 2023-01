Nieuwe editie over Amsterdamse Jodenbuurt van voor de oorlog: "We geven de mensen een gezicht"

Op de Nieuwe Uilenburgerstraat, middenin de oude Jodenbuurt, werd gisteren de nieuwe editie van een boek gepresenteerd dat gaat over diezelfde buurt. Het boek omschrijft de erbarmelijke omstandigheden waarin er voor de oorlog in de Jodenbuurt geleefd werd. Bijzonder aan deze editie zijn de beelden die eraan zijn toegevoegd. "Je ziet dat de mensen echt bestaan hebben en niet alleen een naam zijn."

Historicus en auteur van het boek 'Het Joodse proletariaat, 1900-1940 in woord en beeld', Selma Leydesdorff, laat de kaft van het boek zien. "We zien venters, fruitventers", vertelt ze. "Het bijzondere hieraan is dat er weinig beelden bestaan van de armoedige joden." De beelden zijn uitgekozen door Harry Mock. Hij beaamt dit. "De kleurenfotografie was nog in ontwikkeling en mensen gingen die vieze arme buurt niet in."

'Vieze, arme buurt'

Straathandel

Kunstenaar Gerard Johan Staller deed dit wel. Hij woonde in de Jodenbuurt, ondanks dat hij zelf niet Joods was. Hij schilderde onder anderen de straathandel in de buurt. "Deze is geweldig", zegt Mock, terwijl hij wijst naar een afbeelding in het boek. "De handelaar probeert een laken te verkopen aan deze vrouw. Je ziet echt dat ze met haar handen voelt wat de kwaliteit van het laken is. Dat is echt uniek!"