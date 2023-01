Drie weken nachtelijke werkzaamheden aan tramrails op Kinkerstraat

Omwonenden van de Kinkerstraat hebben al bijna een jaar te maken met de herrie die wordt veroorzaakt door de vernieuwing van de straat. Terwijl die werkzaamheden in de laatste fase zitten, begint het GVB maandag aan nachtelijke werkzaamheden aan de tramrails die drie weken gaan duren.

Op het moment wordt er aan het laatste gedeelte van de Kinkerstraat, van de Jan Pieter Heijestraat tot net over de Kinkerbrug, gewerkt. De rest van de ongeveer twee kilometer lange straat was al klaar met de werkzaamheden die zes dagen in de week van 07.00 tot 22.00 uur doorgaan, maar de omwonenden die dachten ervan af te zijn krijgen toch weer herrie op hun dak.

De tramrails in zowel de Kinkerstraat als op de Postjesweg worden door het GVB gelast en geslepen. Dat moet worden gedaan om de tram zo soepel mogelijk door de rails te laten glijden en daarmee de veiligheid te verhogen. Om het openbaar vervoer zo min mogelijke te belasten worden de werkzaamheden in nacht gehouden, van 22.00 tot 06.00 uur. Het GVB laat weten dat ze hun best doen om geluidshinder tot een minimum te beperken.