Halsema: afhandeling van Woo-verzoeken verbeterd, maar nog niet voldoende

Het openbaar maken van overheidsdocumenten is het afgelopen jaar verbeterd, maar nog niet op het niveau dat de gemeente graag zou willen. Volgens burgemeester Femke Halsema wordt een gedeelte van de verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo) nog altijd niet snel genoeg afgehandeld. Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid bestuur (Wob).

Dat schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. Halsema schrijft dat de Woo-verzoeken in 2022 gemiddeld sneller zijn afgehandeld dan in 2021. In november vorig jaar werden er 63 verzoeken afgehandeld door de gemeente, 68 procent daarvan lukte binnen de wettelijke termijn van vier tot zes weken. Ter vergelijking met het jaar daarvoor handelde de gemeente 34 verzoeken af, waarvan 58 procent op tijd werd beantwoord.

"De verbeteringen komen door maatregelen zoals het versterken van het stedelijk team openbaarheid, het opstellen van beleid en richtlijnen en door het organiseren van twee Woo-weken in het voorjaar van 2022", aldus Halsema. Ondanks de positieve ontwikkelingen stelt Halsema dat er extra maatregelen nodig zijn om aan de wet te voldoen.

Na deze maand wil het college met een aanpak komen om de afwerking van de verzoeken te verbeteren. Wel blijft de gemeente zich inzetten om de afhandeling te verbeteren. Zo moet er voor de zomer een nieuwe Woo-week worden georganiseerd, waarin zoveel mogelijk verzoeken moeten worden afgehandeld.

Langere tijd niet op orde

De afhandeling van de verzoeken tot openbaarheid zijn in de gemeente al langer niet op orde. Uit eerder onderzoek van AT5 bleek al dat openbaarmaking van overheidsstukken bij de gemeente Amsterdam ver onder de maat was. Het afhandelen van verzoeken in de stad duurde gemiddeld vijf keer langer dan is vastgelegd in de wet.

Zo duurde de afhandeling van een Wob-verzoek van AT5 in april vorig jaar over de stroomtekorten op het Amsterdamse elektriciteitsnet een half jaar, terwijl de wettelijke maximale termijn acht weken is. Naast journalisten doen ook burgers steeds vaker een verzoek om stukken openbaar te krijgen, wat tijdige beantwoording niet vergemakkelijkt. De Rekenkamer oordeelde eerder dat jaar dan ook hard over de afhandeling van Wob-verzoeken door de gemeente.