In het water van de Singelgracht bij het Leidseplein, vlak bij het Americain Hotel, is vanmiddag het lichaam van een man aangetroffen.

Rond 10.00 uur werd de politie gealarmeerd dat er iets in het water zou liggen, pas later in de middag werd het lichaam aangetroffen. De politie heeft het lichaam uit het water gehaald en doet onderzoek naar de identiteit van de man.