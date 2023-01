Pakketjes online bestellen steeds populairder: wegen de voordelen op tegen de nadelen?

Online bestellen en het thuis laten bezorgen van spullen, maaltijden of boodschappen heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Daarom vroegen we aan zo’n 1900 Amsterdammers van het AT5-panel hoe hun bestelgedrag is, of ze vinden dat het ten koste gaat van lokale ondernemers en of ze tevreden zijn. Zo’n zes op de tien vindt dat thuisbezorging slecht is voor de lokale ondernemer, toch zegt negen op de tien te laten bezorgen aan de deur.

Het merendeel van de 1900 Amsterdammers die aan dit onderzoek meededen, zegt tevreden te zijn met de bezorgdiensten in de stad. Dat is opvallend, omdat bijna de helft aangeeft onlangs bestellingen (veel) te laat gekregen te hebben. Een kwart van het AT5-panel zegt weleens iets besteld te hebben dat helemaal niet aankwam.

Wat laten we thuisbezorgen?

Een veelgemaakte opmerking is dat pakketjes niet daadwerkelijk tot aan de deur worden bezorgd, maar worden achtergelaten in trappenhallen en portieken. “Dit leidt vaak tot het verdwijnen van pakketten”, schrijft een deelnemer aan de enquête. En een ander panellid laat zelfs weten dat een nieuwe laptop verdween nadat de handtekening door een bezorger was gezet: “Ik ben meestal tevreden over de bezorgdiensten, zeker door de track-en-trace-functionaliteit, maar heb ook pakketten in het gedeelde trappenhuis aangetroffen waarvoor ik had moeten tekenen maar geen controle is uitgevoerd. Zoals bij een nieuwe Macbook.”

Quote "De meeste bezorgers zijn gewoon vriendelijke mensen, die moeten werken onder veel te hoge werkdruk, tegen veel te weinig beloning" AT5-panellid

Ondanks dit soort ongelukkige toestanden hebben veel Amsterdammers toch begrip voor de bezorgers, blijkt uit de enquête. Een greep uit de reacties: “Wat die lui doen voor het weinige geld is bewonderenswaardig.” “De meeste bezorgers zijn gewoon vriendelijke mensen, die moeten werken onder veel te hoge werkdruk, tegen veel te weinig beloning.” En: “Soms zouden ze iets aardiger kunnen zijn, maar denk dat ze behoorlijk worden uitgeknepen dus kan het ook wel begrijpen.”

Toch ziet een groot aantal deelnemers ook de nadelen van thuisbezorgingen in de stad. Een ruime meerderheid is van mening dat het slecht is voor onze lokale winkeliers. Waarom er dan alsnog zo veel besteld wordt? Het drukke centrum ingaan en de hoge parkeerkosten worden vaak als redenen genoemd om toch maar online te bestellen. En ook het aanbod en de prijzen zijn volgens panelleden online een stuk gunstiger.

Om lokale ondernemers te helpen stelt MKB Amsterdam, de belangenvereniging voor het midden- en kleinbedrijf, een ‘bezorgbelasting’ voor. Dat zou betekenen dat bedrijven 50 cent tot 2 euro extra betalen om een pakketje bij consumenten thuis te bezorgen. De opbrengst zou dan ten goede moeten komen aan lokale winkeliers.

Een slecht plan, zegt ongeveer de helft van het AT5-panel. “Het hele idee van een vrije markt is dat concurrentie tot innovatie leidt. Bezorgers bieden iets wat vaste winkels niet kunnen, nu is het aan vaste winkels om iets te bieden wat bezorgers niet kunnen.“ reageert een panellid. “Ik denk niet dat dit mensen zal weerhouden om thuis te laten bezorgen” en “Je betaalt al bezorgkosten”, zijn reacties die veelvuldig worden gegeven. Nog geen twee op de tien zegt met zo’n prijsverhoging ook daadwerkelijk minder te gaan bestellen. Toch is eenderde wel positief over een extra belasting op de pakketjes. “Dan vallen hopelijk de onzinbestellingen weg”, schrijft een respondent in de enquête. Een ander panellid denkt dat minder bezorgingen ook ten goede zou komen aan het milieu: “Niet alleen om de lokale middenstand te steunen, maar vooral ook omdat het heel slecht voor het milieu is.”

