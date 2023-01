Man met mes probeert bank zonder cashgeld op Bijlmerplein te overvallen

Agenten werden rond 13.45 uur gealarmeerd. De overvaller had het mes nog bij zich. Bij de aanhouding hebben de agenten gedreigd hun taser te gebruiken, daarna gaf de verdachte zich over.

Bijzonder is wel dat de overvaller deze bank heeft uitgekozen want in de bank lag namelijk geen contant geld. En dat had hij kunnen weten want op het raam hangt een sticker met de tekst 'no cash'.