Jonge Amsterdammers overwinteren in Kaapstad: "Een bom ontploft aan Amsterdammers hier"

"We zijn geïnspireerd geraakt door de trend van 'digitale nomad', dat is dat je reist en tegelijk aan het werk bent. We zijn vorig jaar naar in Mexico op vakantie geweest en daar deden veel mensen dat", vertelt Beau Nijdam. Een jaar later vertrekt ze opnieuw met haar huisgenoot Eline Jansen. Dit keer naar Kaapstad. Niet alleen voor vakantie maar ook om te werken.

"Kaapstad is handig omdat het maar één uur tijdsverschil heeft." Maar ook het warme klimaat, de stranden en de natuur trekken jonge Amsterdammers die kant op. "Ik denk dat de wereld sinds corona veel flexibeler is geworden richting remote werken, dus waarom hier zitten als je ook naar Zuid-Afrika kan."

Alles opgezegd

En zo denken meer jonge Amsterdammers erover. Zo verblijft Frédérique Bontje samen met haar vriend zes maanden lang in de zonnige stad. "Vorig jaar kwamen mijn vriend en ik terug van onze vakantie in Kaapstad, toen keken we elkaar aan en zeiden, wat gaaf zijn als we hier kunnen leven. Toen hebben we een switch gemaakt, baan opgezegd, andere baan gezocht, huis opgezegd, we woonde in Amsterdam. Dat hebben we allemaal achter ons gelaten om de grauwe winterperiode in Nederland over te slaan."