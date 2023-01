Man vrijgesproken van rol bij ontmanteld drugslab in Noord

Een 45-jarige man is door de rechter vrijgesproken van zijn eventuele rol bij een ontmanteld drugslab in een garage in Noord. Ondanks dat de man meermaals de garage bezocht en dat een jas met zijn dna werd aangetroffen, kan er volgens de rechter niet met zekerheid worden gesproken dat de man van het lab afwist.

Tijdens een melding van een inbraak bij een fietsenwinkel op 23 januari van vorig jaar, zagen agenten die op het dak van de winkel stonden verderop twee mannen over de aangrenzende daken rennen. Het duo kon na een korte achtervolging worden aangehouden en die aanhouding leidde tot de ontdekking van het drugslab in de garage, uit het dakraam waar het tweetal uit was gekropen kwam namelijk een sterke chemische geur. Uiteindelijk hield de politie vijf mensen aan. Drie van hen, de eigenaar van de garage en de twee vluchtenden mannen, zijn inmiddels veroordeeld.

In de garage, die van de broer van de 45-jarige man was, trof de politie een cocaïnewasserij aan. In een wasserij wordt cocaïne uit andere materialen onttrokken. Daarnaast trof de politie meerdere blokken cocaïne aan. Het pand werd uiteindelijk op last van burgemeester Femke Halsema gesloten voor onbepaalde tijd.

Jas gevonden bij de wc

Tijdens de doorzoeking van de garage door de politie werd in een wc, die alleen te bereiken was via de wasserij, een jas gevonden met het dna van de 45-jarige man. In de jas zat een tankbonnetje van 22 januari, een dag voor de ontdekking van het lab. Uit camerabeelden van het desbetreffende tankstation zou de man te zien zijn met diezelfde jas. Volgens de man had hij de jas geleend en was hij in de garage om zijn broer te helpen met auto's te spuiten.

Volgens het Openbaar Ministerie zou de wasserij tien dagen eerder, op 13 januari, zijn gestart en was deze 'duidelijk in volle gang'. Het OM geloofde de verklaring van de verdachte dat hij nergens van af zou weten niet. "Vanuit elke plek in het pand kan het, mede door de geur, niemand zijn ontgaan wat er gaande was", aldus de officier van justitie. Ook stonden er in het pand goederen die werden gebruikt voor de wasserij.

Overdag niet operationeel

De advocaat van de 45-jarige man stelde dat hij echt niets van de wasserij af zou weten. "Het is aannemelijk dat de aangetroffen goederen overdag waren opgeborgen en niet continu in het zicht stonden, omdat er dan ook klanten van de garage over de vloer kwamen." Volgens de advocaat was het lab in de nacht actief en kon het goed zijn dat de man overdag in de garage was en niets van het lab zou hebben gemerkt.

De rechtbank ging mee met het standpunt van de verdediging. Volgens de rechter valt het niet vast te stellen, ondanks de jas en het bewijs dat de man in de garage is geweest, dat het lab in werking was op de momenten dat hij in de garage aanwezig was. "De bewijsmiddelen laten een reële mogelijkheid open dat de ruimte overdag dienst deed als garagebedrijf en in de avond- en nachturen als drugslab." De rechter stelt dat het inderdaad mogelijk was dat de man geen idee had van het lab en daardoor ook niet als medeplichtig kan worden gezien.