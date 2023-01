Nieuwe graffitimuur in Johan Cruijff Arena onthuld

De grachtenwand bij de F-side in de Johan Cruijff Arena is opnieuw beschilderd. De wand raakte maart vorig jaar beschadigd tijdens een sfeeractie.

Supporters gaven in oktober nog aan dat het herstel van de wand de hoogste prioriteit had. Enorme spandoeken kwamen om die reden op de tweede plek. Op de wand is de tekst 'Ajax F-Side' te lezen, met het oude Ajax-logo en twee honden bij de vlag van Amsterdam.

Ajax speelt vanavond tegen FC Twente in de Johan Cruijff Arena.