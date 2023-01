COA ziet kantoorgebouw in Sloterdijk als optie voor asielzoekersopvang

Volgens een woordvoerder van wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang Vluchtelingen) gaat het om een soort concept vergunningaanvraag. "Het COA zoekt door het hele land naar geschikte locaties om vluchtelingen op te vangen. Er is nog niets besproken en er is ook geen concreet plan. Dit is om te kijken of het mogelijk zou zijn."

Cruiseschip

De gemeente vangt al een tijd vluchtelingen in de stad op. Vorig jaar september kwam er een cruiseschip aan in het Westelijk Havengebied met ruimte voor 1000 asielzoekers. Zij worden voor een periode van minimaal zes maanden opgevangen op het schip. Het schip wordt voornamelijk bewoond door mannen: 668 in totaal, ten opzichte van 162 vrouwen en 121 kinderen

In december liet de wethouder aan de raad weten dat het schip niet een 'ideale locatie voor kinderen' is. "Door de vele smalle ruimtes, lange gangen en trappen, kunnen kinderen (zonder toezicht) gaan ronddwalen. Het plaatsen van bijvoorbeeld traphekjes in de lobby is geen optie." Deze maand volgt een evaluatie over het cruiseschip, waarna het stadsbestuur in februari een besluit neemt over het al dan niet verlengen van de opvang op het schip.