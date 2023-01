Stad NL V Asielzoekers protesteren in Osdorp tegen trage asielprocedures: "We lijden omdat niemand luistert"

Asielzoekers hebben vanmorgen in de stromende regen een protestactie gehouden bij asielzoekerscentrum Willinklaan in Osdorp. De meesten hebben geen verblijfsvergunning en kunnen dus niet werken of onderwijs volgen. Laat staan een huis krijgen. Vluchtelingen die naar Nederland komen, moeten steeds langer wachten op een verblijfsvergunning. "Ik krijg steeds te horen dat ze me niet kunnen helpen en dat ik geduld moet hebben."

Ze hebben zich opgesteld in een lange rij voor het azc in Osdorp. Mannen, vrouwen, kinderen, allemaal kletsnat. Ook de kartonnen protestborden zijn doorweekt. Op de borden staan nog net leesbaar teksten als 'We hebben een snelle beslissing nodig IND', 'we willen verhuizen naar onze huizen' en ook 'we moeten herenigd worden met onze families.' Sami is vanuit Syrië naar Nederland gekomen met zijn vrouw en twee kleine kinderen. Gevlucht voor de oorlog. Hij wacht nu al zeven maanden op een intakegesprek met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). "Ik krijg steeds te horen dat ze me niet kunnen helpen en dat ik geduld moet hebben. We protesteren vandaag omdat veel mensen hier onderwijs willen, krijgen, een huis, een werkvergunning. Sommigen mensen zitten hier al drie of vier jaar."

Ronald Smallenburg van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geeft toe dat er veel mis gaat. "Ik begrijp dat zij hier protesteren. De procedures duren erg lang. Omdat we aan de ene kant zien dat er een grote instroom is van vluchtelingen uit het buitenland. Anderzijds hebben wij als COA een personeelstekort. Dat geldt ook voor het IND en eigenlijk voor de hele keten."

"We zien eigenlijk dat de hele asielketen piept en kraakt", zegt wethouder Rutger Groot Wassink (Vluchtelingenzaken). Het duurt lang voordat mensen een beschikking krijgen, er is een tekort aan opvangplekken in Nederland en ook het huisvesten van statushouders gaat moeizaam. Dus we hebben nog heel veel werk te doen als COA maar ook als gemeente. Ik denk dat het belangrijk is dat het kabinet en ook staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) zorgen dat het IND veel sneller kan werken. Misschien moeten ze ook sneller beslissingen nemen. En zorgen dat er meer menskracht bij komt." Huisvesting Onder de protesterende asielzoekers zijn ook statushouders - asielzoekers met een verblijfsvergunning - die graag een huis willen hebben. En de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor deze huisvesting. Groot Wassink: "Dat is ook gewoon moeilijk. Iedereen weet dat we in een wooncrisis zitten. Dus ook het vinden van genoeg huizen in Amsterdam is best ingewikkeld."

Het protest bij het azc verloopt haast in stilte. Toch hoopt Sami dat de boodschap goed wordt gehoord. Anders gaan ze hier morgen gewoon weer staan. En overmorgen misschien ook. "Niemand kan onderwijs volgen omdat we geen verblijfsvergunning hebben. Niemand kan werken omdat we geen werkvergunning hebben. Niemand heeft een huis. Het duurt allemaal veel te lang. We zijn naar Nederland gekomen voor een beter leven, om onze families een een betere toekomst te bieden. En nu zijn we aan het lijden omdat niemand luistert."