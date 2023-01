Tot halverwege ochtend code geel vanwege gladheid

Vanwege de regenval van gisteren kunnen sommige wegen nog nat zijn, omdat het vannacht heeft gevroren kan de weg daardoor bevroren zijn. Het KNMI raadt weggebruikers aan om goed op te letten op de weg en om genoeg afstand van elkaar te houden.

De gemeente heeft vannacht in de stad gestrooid tegen de gladheid. Er is niet overal gestrooid: alleen op de hoofdroutes voor de auto, fiets en het openbaar vervoer. Op veel straten in Zuid en Oost én op enkele wegen in het Vondelpark wordt bijvoorbeeld niet gestrooid. Ook op de stoep strooit de gemeente niet. Voor wie de zekerheid wil dat de weg gestrooid is, kan kijken op de kaart met strooiroutes.