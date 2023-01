Stad NL V “Kippen kunnen voorspellen wanneer en hoelang het gaat regenen”: De Straten op de Papaverhoek

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de Papaverhoek in Noord.

Op de Papaverhoek staat de voormalige Papaverschool. Een prachtig 100 jaar oud schoolgebouw volledig in Amsterdamse School-stijl. In 2019 is het pand volledig gerenoveerd en omgebouwd tot wooncomplex voor jongeren. Maar hoe is het eigenlijk om in een oud schoolgebouw te wonen? Jan Mank praat ons bij over de transformatie van het schoolgebouw. Vroeger zaten er twee scholen op de Papaverhoek: de Lavendelschool en de Papaverschool uit 1925 en 1923. Voor Jan was het een bijzonder project: “Dit zijn voor mij de krenten uit de pap".

Wanneer we het pand binnenkomen treffen we een prachtige trappengang. Na een kleine zoektocht in het gebouw bellen we aan bij gangmaker Diyar. Haar sjieke woonkamer trekt meteen de aandacht. Samen met buurvrouw Julia zorgt ze voor levendigheid in het gebouw: “1 keer per maand hebben we de huis, tuin en keukendag. Dan werken we samen aan het huis of de tuin”. Ook vertelt ze dat er eerst drie kippen waren in de gezamenlijke tuin, maar nu twee aangezien kip “Simone de Beauvoir" overleden is. Diyar heeft nog iets interessant te vertellen: “Kippen kunnen voorspellen wanneer en hoelang het gaat regenen”. Erg praktisch in Nederland.

Diyar brengt ons naar Julia. Met een glimlach doet Julia de deur open. Ze heeft het grootste klaslokaal in de Papaverhoek met erg veel ramen. Ze vertelt: “Het is hier in de zomer wel heel warm”. Aangezien ze samen wonen met statushouders, moeten de bewoners bereid zijn om elkaar te helpen. Af en toe organiseert ze het taalcafé waarbij ze statushouders de Nederlandse taal leert. Op de vraag hoe het is om in een oud schoolgebouw te wonen antwoordt ze: “Ik vind het fijn, maar ik denk dat dat allemaal komt door de Amsterdamse School stijl, dat vindt ik heel erg vet”.