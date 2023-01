33-jarige Amir sinds oudjaarsdag vermist

De politie is op zoek naar de 33-jarige Amir Aliev, die sinds 31 december niet meer gezien is. Amir had op oudjaarsdag in de late avond nog contact met zijn ouders, maar sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Amir werd voor het laatst gezien in De Pijp

De vermissing werd op 6 januari gemeld bij de politie. Het onderzoek heeft tot nu toe nog geen teken van leven of een verblijfplaats van de man opgeleverd, aldus een woordvoerder van de politie.

Volgens de politie is het goed mogelijk dat Amir vlak voor zijn vermissing een herenfiets van het merk Cortina gebruikte. De politie weet niet waar de fiets nu is, en komt graag in contact met mensen die de fiets wel hebben gezien.

Stickers

Op foto's die de politie heeft gedeeld is te zien dat de fiets beplakt is met een aantal opvallende stickers. Het blauwe kratje dat op sommige foto's te zien is, is niet meer bevestigd op de fiets, die is later vervangen door een metalen mand op de bagagedrager.

Mensen die meer weten over Amir, kunnen via 0800-6070 contact opnemen met de politie.