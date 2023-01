Lawaaiprotest(je) voor aangehouden klimaatactivisten: "You are not alone!"

Een dag na de bezetting en ontruiming van het Binnengasthuis staat een deel van de University Rebellion-activisten alweer op de barricades. Tientallen demonstranten brachten de nacht door in een cellencomplex aan de Flierbosdreef in Zuidoost, en dus laten sympathisanten na een korte nacht weer van zich horen.

De lawaaidemonstratie is bedoeld als een steunbetuiging voor hun opgepakte mededemonstranten, die werden gearresteerd bij de ontruiming van het Binnengasthuis. Maandagavond voerden politie en ME dertig arrestaties uit. Vanmiddag liet de politie weten dat er nog negentien arrestanten vastzitten.

Greenwashing

Actiegroep University Rebellion voert sinds twee jaar campagne om de Universiteit van Amsterdam te overtuigen de banden met Shell door te snijden. Wouter, die zijn achternaam liever voor zich houdt, voert het woord namens University Rebellion. "De UvA begint te erkennen dat Shell een problematisch bedrijf is en dat greenwashing een probleem is." De toezeggingen en beloftes van de universiteit zijn mooi, maar: "Het gaat nog niet snel genoeg."

Eind 2022 gaf de UvA openheid van zaken over de banden met Shell. Het bedrijf levert onder meer een financiële bijdrage aan drie projecten, allemaal op het gebied van duurzaamheid en milieu. UvA-bestuurder Jan Lintsen zegt dat zijn universiteit niet meewerkt aan onderzoeken naar het gebruik van fossiele brandstoffen. "We ontvangen ook geen geld van Shell voor wetenschappelijke congressen, voor reizen van wetenschappers of voor beurzen en dergelijke. We laten ons niet sponsoren door de fossiele industrie."

Vertrek

Wouter zegt dat de banden van Shell echter verder gaan. "Ze financieren onderzoek maar ze zijn ook aanwezig als sponsor van een studievereniging, en ze staan op een carrièrebeurs." De verhalen dat het oliebedrijf bezig is te vergroenen, gelooft hij niet. De stappen die de UvA de afgelopen twee jaar heeft ondernomen vindt hij niet genoeg: Shell moet vertrekken van de UvA, punt. "In deze klimaatcrisis vinden wij dat dat bedrijf geweerd moet worden van de universiteit."