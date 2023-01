OM eist jeugddetentie en werkstraf tegen verdachte (16) explosies In the City en Harbourclub

Tegen de jongen die verdacht wordt van het aansteken van de explosieven bij Café in the City en The Harbour Club, heeft het OM 69 dagen jeugddetentie en 200 uur taakstraf geëist.

De eerste van de twee explosies vernielde in de nacht van 7 op 8 augustus de voordeur van Café In The City aan het Kleine-Gartmanplantsoen. Twee dagen later moest de ingang van The Harbour Club aan de Cruquiusweg eraan geloven. Het OM verdenkt de 16-jarige jongen ervan voor beide explosies verantwoordelijk te zijn.

Sok

In beide gevallen is de jongen vlak voor de explosie op camerabeelden in de omgeving vastgelegd. Daarop is onder meer te zien dat de verdachte vlak voor de explosie sokken over zijn handen draagt.

Eén van die sokken, met DNA van de verdachte, is kort na de knal door de politie teruggevonden. Ook constateert de politie uit telefoongegevens van de jongen dat hij op de avond van de explosie in de buurt van het Kleine-Gartmanplantsoen was.

Bloed

Ook in de buurt van de Harbourclub trof de politie DNA van de jongen aan. Volgens het OM verklaarde een getuige dat de jongen kort na de explosie over een hek klom. Vermoedelijk klom hij via een regenpijp naar boven, zegt het OM, want bloedsporen die daarop zijn teruggevonden, bevatten DNA dat matcht met die van de verdachte.

De officier van justitie benadrukte tijdens zitting het gevaar dat voor personen in de directe omgeving van de explosie kan ontstaan.