Dieuwertje Blok spreekt op de Dam tijdens dodenherdenking

Blok presenteerde diverse programma’s voor onder meer KRO, VARA, RTL en AT5, is het gezicht van het Sinterklaasjournaal en presenteert wekelijks het programma Podium Klassiek. Blok geeft ieder jaar Vrijheidscolleges op verschillende basisscholen, waarin zij het belang van het maken van eigen keuzes en onafhankelijk denken beklemtoont.

In 1990 verscheen Marcel Mörings eerste roman Mendels erfenis. In dit boek worstelt de hoofdpersoon met het verleden van zijn Joodse familie. In 2022 verscheen Familiewandeling, een intiem autobiografisch relaas over Mörings jeugdjaren en een indringend portret van zijn getraumatiseerde Joodse moeder.

Jaarthema

Het thema ‘Leven met Oorlog’ is dit jaar de rode draad van alle herdenkingen, vieringen en andere activiteiten van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Met dit jaarthema vraagt het comité aandacht voor de impact van oorlog op individuen, families en de samenleving.

De 5 mei-lezing wordt dit jaar gegeven in Zwolle door de voormalig voorzitter van de Europese Raad en oud-premier van België Herman Van Rompuy.