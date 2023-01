Amsterdams Fonds voor de Kunst viert 50 jarig jubileum: ''Van circustheater tot storytelling en van eigentijdse dans tot community art''

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst voor alle Amsterdammers. Het fonds is er voor alle culturele disciplines en voor zowel kunstenaars als culturele organisaties. Dit jaar wordt stilgestaan bij het 50-jarig jubileum met allereerst een geschiedschrijving over het AFK en later dit jaar een podcastserie over kunst en cultuur in Amsterdam.

Eind jaren ’60 had Amsterdam zich ontwikkeld tot culturele hotspot. In het stadhuis snapte men dat dit niet uit zichzelf zo zou blijven zonder erin te investeren. Dus werd in 1972 het Amsterdams Fonds voor de Kunst opgericht: In eerste instantie niet meer dan een loket waar één ambtenaar het subsidiegeld verdeelde. Diversiteit Inmiddels viert het AFK een halve eeuw Amsterdamse makers, talent, diversiteit, innovatie, traditie en publiek. Waar in 2000 nog de kritiek was dat het fonds ''de gracht af moest en de stad in'' ten gunste van de diversiteit, zit het AFK inmiddels dicht op de mensen en kunstenaars door in alle stadsdelen te werken. Het fonds is er voor zowel professionele kunst als voor cultuurbeoefening in de vrije tijd en voor zowel gevestigde organisaties als ook de grassroots makers en de pioniers.

Quote ''Voorop staan voor mij toegankelijkheid van het fonds voor een stad die telkens in beweging is en maatwerk voor alle type makers en kunstvormen.'' Laurien Saraber - directeur-bestuurder AFK

Er komt jaarlijks een groot aantal aanvragen binnen, uit alle hoeken van de stad en in alle denkbare kunstvormen, die het AFK een uniek beeld geven van wat er speelt in de Amsterdamse cultuur. ''Die kennis geven we ook graag weer terug aan onze opdrachtgever, de stad Amsterdam'', vertelt directeur-bestuurder Laurien Saraber. ''Voorop staan voor mij toegankelijkheid van het fonds voor een stad die telkens in beweging is en maatwerk voor alle type makers en kunstvormen: van circustheater tot storytelling en van eigentijdse dans tot community art en bovendien steeds vaker over de grenzen van kunstdisciplines heen.'' Met dat maatwerk wil het fonds ervoor zorgen dat makers en organisaties blijven groeien en zich binden aan de stad. Saraber besluit: ''Kunst en cultuur geeft Amsterdam vitaliteit en energie; een prikkel voor de fantasie en een bredere kijk op het leven. Ik ben enorm trots op de bijdrage die het AFK daaraan mag leveren voor de komende 50 jaar en daarna.''

In het kader van het 50-jarig jubileum van het AFK maakte journalist Edo Dijksterhuis een 5-delige geschiedschrijving over het fonds, waarin teruggeblikt én vooruitgekeken wordt. Lees het eerste deel hier. Zie onder portretten die AT5 in 2022 maakte van de genomineerden voor de Amsterdamprijs voor de Kunst, ook een initiatief van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.