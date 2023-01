Wethouder Pels wil kunnen kiezen wie op overvolle stroomnet mag

Wethouder Zita Pels (GroenLinks) wil dat de gemeente mag prioriteren op het stroomnet. Op dit moment is het nog zo dat wie die eerst stroom aanvraagt, dit ook toebedeeld krijgt van netbeheer Liander. Door dit zogeheten 'wie het eerst komt, die het eerst maalt-principe' staan - in de ogen van de wethouder - belangrijke ontwikkelingen in Amsterdam, zoals de opening van een school in Noord, in de wacht.

Een nieuw datacenter in het havengebied resulteerde daar in een vol stroomnet. De drie megatorens in aanbouw zullen bij elkaar meer dan 100 megawatt aan stroom gaan gebruiken. Dat is evenveel als de stad Haarlem verbruikt. Ondanks dat het nog jaren duurt voor dit datacenter opengaat, is de stroomcapaciteit al wel gereserveerd en dus niet beschikbaar voor andere gebruikers.

Op steeds meer plekken in de stad is er sprake van zogeheten congestie. In Noord en het Westelijk Havengebied is sprake van code rood: hierdoor kunnen nieuwe grootverbruikers, zoals bijvoorbeeld winkels, scholen, bedrijven en industrie, geen elektriciteitsaansluiting meer krijgen. Al bestaande grootverbruikers wordt verboden om meer stroom af te nemen. Voor nieuwe kleine verbruikers, zoals woningen, blijft nog wel stroom beschikbaar.

De vraag naar stroom in de stad zal de komende decennia alleen maar verder toenemen, en dus vraagt wethouder Pels nu in een brief aan de Tweede Kamer om in te grijpen. Amsterdam wil de wettelijke bevoegdheid krijgen om te beslissen over wie er wel en niet aangesloten mag worden op het net in tijden van schaarste. Maatschappelijke voorzieningen moeten voorrang krijgen op bijvoorbeeld een datacenter, vindt Pels.

Al eerder deed onder andere hoogleraar energietechnologie aan de TU Eindhoven David Smeulders bij AT5 dezelfde oproep. "De ambtenaren moeten nu hard gaan schrijven op dit voor de minister mogelijk te maken", zei hij vorig jaar.

Elektromagnetische velden

Ook vraagt de wethouder in haar brief aandacht voor de gezondheidsrisico's van elektromagnetische velden bij de bouw of renovatie van elektriciteitsstations in de stad. Het gaat in Amsterdam om negen elektriciteitsstations. Bij langdurige blootstelling is er (een heel kleine) kans op leukemie. Bij het elektriciteitsstation op Uilenburg gaat dit om zo'n twintig woningen.

De gemeente zei eerder al samen met experts van de GGD het gesprek aan te gaan met de bewoners die in de buurt van de elektriciteitsstations wonen. Mogelijk zullen woningen worden aangepast, maar in uiterste gevallen zal ook een verhuisregeling worden aangeboden. Om dit allemaal mogelijk te maken, vraagt Pels nu geld aan Den Haag,

Het debat in de Tweede Kamer zou eerst vandaag worden gevoerd, maar is verplaatst naar 9 maart.