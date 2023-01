Maatregelen om te voorkomen dat auto's bouwput trambaan IJburg inrijden

Het GVB komt met extra maatregelen op onder meer de Pampuslaan op IJburg om te voorkomen dat er nog meer auto's in een opengebroken trambaan rijden. Maandagavond kwamen er drie auto's vast te zitten op de Pampuslaan, en dinsdagmiddag een vierde. De automobilisten rijden via de trambaan en hebben blijkbaar niet in de gaten dat de rails compleet open ligt waardoor hun auto geen kant meer op kan.