Buren moesten snel huis uit bij brand pizzeria: "Ik ben voor de duvel niet bang"

Door een korte maar hevige brand woensdagochtend bij een pizzeria in de Eerste van der Helststraat in de Pijp moest een aantal omwonenden halsoverkop het huis uit. "Om 9 uur werd er op de deur gebonst dat ik eruit moest. Mijn pillen, niks meer kon ik innemen', vertelt een buurman. Maar echt angstig was hij niet. "Ik ben voor de duvel niet bang."

Maar gelukkig viel het mee, voor de buren althans. De brand was snel geblust en dus is voorkomen dat de boel is overgeslagen. De pizzeria heeft wel flinke brand- en rookschade. het restaurant was volgens een paar buren net een maand open. "Shit happens", besluit de buurman.