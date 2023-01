Laatste fase Kinkerstraat aangebroken: "In het begin chaos, maar nu is het echt mooi geworden"

Al een jaar zijn de werkzaamheden aan de Kinkerstraat in West bezig. Vanaf de Bilderdijkstraat richting de Kinkerbrug wordt de straat in delen vernieuwd. Nu wordt gewerkt aan de laatste fase: het deel tussen de J.P. Heijestraat tot net over de Kinkerbrug. In Het Verkeer laat omgevingsmanager Baukje Cleveringa de voortgang zien.

AT5

De herinrichting van de Kinkerstraat is een langlopend project dat begin vorig jaar van start is gegaan. Een groot deel van de straat is nu af en dat laat omgevingsmanager Baukje Cleveringa met trots zien. "Er zijn brede fietsstroken gekomen, de auto rijdt nu op de trambaan en moet 30 km/u gaan rijden. Ook is het veiliger geworden en zijn er bomen geplant."

Het einde in zicht Op de buurt hebben de werkzaamheden een grote impact. "Het afgelopen jaar merkten we veel van de werkzaamheden", zegt een buurtbewoner die boodschappen komt doen. "Als we naar de stad moeten met de fiets, dan is het wel lastig om daar te komen nu." Toch hebben velen ook al kunnen genieten van de nieuwe straat. "We zijn zeer tevreden", zegt een marktkoopman op de Ten Katemarkt. "In het begin was het een beetje chaos, maar nu is het echt mooi geworden." Eerder had hij last van zand in zijn aardbeien toen dat deel van de straat nog open lag, maar dat is nu verleden tijd. "Ik ben gelukkig. Dit is mijn hobby, ik sta hier al 45 jaar."

Baukje Clevering met de werklieden - AT5

Technisch snufje Het enige wat nog moet gebeuren in het nieuwe deel is de 'streetprint' aanbrengen, zegt Cleveringa. Ze laat de overgang zien tussen het deel wat de print al heeft en waar die nog moet komen. De streetprint is een print van klinkers in het asfalt. Op deze manier krijgt de straat een uitstraling van een 30 km/u straat. "We kunnen alleen de print aanbrengen als de temperatuur juist is en het bijna niet waait", legt Cleveringa uit. "En dat moment moeten we nog afwachten."

Baukje Cleveringa laat de streeprint zien op de Kinkerstraat - AT5

Gevolgen voor het verkeer Auto's en fietsers kunnen niet rijden over het gedeelte van de J.P. Heijestraat tot net over de Kinkerbrug en zullen moeten omrijden. Voetgangers lopen tussen de werkzaamheden door over loopschotten. Begin maart gaat de tram weer door de Kinkerstraat rijden. Alle werkzaamheden zijn begin juni klaar.