Renovatie Bostheater in volle gang: "We willen weer opgaan in de natuur"

In het Amsterdamse Bos hoor je tussen de vogelgeluiden door het geluid van zaag- en boormachines. Het Bostheater is bezig met een grote renovatie. Het uitgangspunt is dat de renovatie het originele ontwerp uit 1952 weer eer aandoet.

"We willen het Bostheater weer terugbrengen zoals het ooit bedoeld was", vertelt directeur Ingejan Ligthart Schenk. "Alle elementen zijn er al, maar die waren afgebrokkeld, kapot of voldeden niet meer aan de moderne standaard. We gaan terugbrengen wat overwoekerd of niet meer zichtbaar is."

De renovatie moet in april af zijn en half mei staat de eerste voorstelling gepland. Lighart Schenk laat zien wat er nog allemaal moet gebeuren. "In het originele beton zaten scheuren, het podiumdek voldeed niet meer en we bouwen duurzame huisjes die de containers vervangen die eerst als kleedkamer werd gebruikt. Zo kunnen we weer echt opgaan in de natuur", vertelt hij.