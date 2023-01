Stiekemer en complexer: waarom meisjescriminaliteit te vaak onzichtbaar blijft

Er is veel aandacht voor jeugdcriminaliteit in de stad, maar criminele meisjes blijven onzichtbaar voor instanties en hulporganisaties. Dat moet beter, vinden experts, want bij deze meisjes speelt vaak complexe problematiek zoals trauma op de achtergrond. "Op dit moment is het zo dat als ze wel in beeld komen, het eigenlijk al te laat is", stelt criminoloog Anne-Marie Slotboom.

En dus besloot ze die aandacht op straat te zoeken. "Waar ik me wel gezien voelde. Maar daar moest ik wel het een en ander voor terugdoen. Stelen, middelen leveren, voor anderen opkomen, dus ik kwam in verschillende vechtpartijen terecht. Dat is echt een loyaliteit die je dan aangaat."

Pas dertien jaar was Karima (echte naam bekend bij de redactie) toen ze deel werd van een straatbende. Haar jeugd was moeilijk en ze voelde zich thuis niet altijd welkom. Karima was de jongste van vijf, haar moeder was alleenstaand en vond het lastig om de aandacht en liefde te geven die haar jongste dochter nodig had.

Het zou het begin zijn van een lange worsteling met de criminaliteit. Op haar zestiende was Karima al meerdere keren aangehouden door de politie en moest voor de kinderrechter verschijnen. Haar moeder en broer zaten naast haar, toen de rechter oordeelde dat Karima naar een jeugdinternaat moest.

"Daar was ik ergens heel erg blij mee, want dan zou ik in ieder geval niet meer thuis zijn", blikt Karima terug op dat moment. Maar het kwam er niet van. "Er was geen plek in het internaat. Dus ik moest naar huis en wachten tot er een plek vrij zou komen. Daar is het helaas nooit van gekomen, want mijn broer stond op bij de rechtbank en zei dat als ik terug naar huis zou komen, hij mij echt wat aan zou doen."

Uit wanhoop kocht Karima's moeder een enkeltje naar Marokko, waar ze een jaar moest blijven. Zonder school en zonder vrienden. "Ik baalde dat ik niet werd gezien door de instanties, hoe konden ze de beslissing nemen om me naar huis te sturen?"

'Meisjes krijgen behandeling, jongens krijgen straffen'

Volgens Anne-Marie Slotboom, hoofddocent criminologie aan de VU, komt dat vaker voor. "We behandelen meisjes sneller en we straffen jongens eerder. We weten uit cijfers dat meer meisjes zeggen iets crimineels te doen dan dat ze bij justitie in beeld komen. Daar zit dan een gek gat, want bij jongens is dat wel vaker zo. Is de politie dan liever voor meisjes?"

Slotboom geeft een voorbeeld: "Als er een straatroof is en de politie ziet een jongen en een meisje, dan gaan ze achter de jongen aan. Want de kans is groter dat de jongen iets heeft gedaan."

En statistisch gezien klopt dat. "Jongens in de criminaliteit zijn er meer en plegen ook ernstigere delicten. Maar dat betekent niet dat je meisjes dan maar moet laten lopen", vindt Slotboom. "Het gaat niet om de omvang. Zedendelicten komen ook weinig voor onder jongeren, maar daar geven we veel aandacht aan omdat het zo'n impact heeft op de maatschappij. "

"Als je ze niet eerder in beeld hebt, loop je het risico dat deze meisjes later slecht terechtkomen. Twintig procent van de verdachten is vrouw. Als die twintig procent op een andere manier in het strafrecht komt, en dus ook anders geholpen moet worden, dan moet daar aandacht voor zijn. Bovendien krijgen deze vrouwen ook kinderen, en we weten dat deze kinderen vaak ook zelf een groter risico lopen om in de criminaliteit te belanden."