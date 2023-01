Leerlingen internationale school bedreigd en beroofd in Zuidoost

Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Het Parool. Rond 13.30 uur renden drie leerlingen de school in en vertelden het aanwezige personeel dat iemand ze op straat had proberen te beroven met een steekwapen.

Toen de gealarmeerde politie ter plaatse kwam, kwam een vierde leerling de school in, die onder dreiging van een mes persoonlijke eigendommen had afgestaan. Na de beroving is de man gevlucht in de richting van de Dolingadreef. Volgens de leerlingen is de verdachte tussen de 16 en 20 jaar, heeft hij een donkere huidskleur en droeg hij een donkere gewatteerde jas en een sweater met een capuchon. De verdachte is niet meer door de politie aangetroffen.

De leerlingen raakten niet gewond. Wie meer weet over de zaak wordt verzocht contact op te nemen met de politie.