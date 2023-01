Daley Blind doet zijn verhaal over vertrek: "Ervan overtuigd dat het persoonlijk was bij Schreuder"

Daley Blind heeft voor het eerst zijn kant van het verhaal verteld over zijn vertrek bij Ajax. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat het bij trainer Alfred Schreuder persoonlijk werd na een incident in de rust tegen RKC Waalwijk. "Ik had met Marc Overmars al mondelinge afspraken over de tijd na mijn spelerscarrière bij Ajax. Maar plots ben je niet eens meer welkom bij de club.’

Dat zegt hij in gesprek met het AD. De verdediger zegt dat hij lange tijd dacht dat hij zijn carrière bij Ajax zou afsluiten, en als hij toch eerder zou gaan dat dat komende zomer zou zijn. In plaats daarvan reed hij in stilte met zijn laatste spullen van de Toekomst weg op 27 december.

Nadat trainer Alfred Schreuder zich eerder deze maand al uitliet over het vertrek van Blind, doet de verdediger nu zijn kant van het verhaal. Volgens hem degradeerde hij van eerste keus op een positie naar vierde keus na een aanvaring in de rust tegen RKC Waalwijk.

Aanvaring in kleedkamer

"Wat daar gebeurde tussen de trainer en mij, dat heeft veel veroorzaakt", aldus Blind. "We speelden niet goed. Schreuder begon in de rust over dat ons druk zetten niet goed ging. Dat moest anders. 'What do you think?’, vroeg hij aan een paar aanvallers. 'What do you prefer?’, want Engels is de voertaal. Ik ben toen opgestaan en heb in die kleedkamer hardop gezegd: trainer, wees duidelijk en bepaal jij nou zélf hoe we het gaan uitvoeren! Er was emotie en zijn reactie was al even fel: 'You shut up! Shut your mouth and sit down!'

Blind zegt dat hij met voormalig trainer Erik ten Hag fel kon discussiëren, maar dat het daarna klaar was en weer werd overgegaan tot de orde van de dag. Volgens hem wilde hij Schreuder niet voor het blok zetten, maar deed hij het in het teambelang en om de wedstrijd te winnen. Echter ervoer Blind dat Schreuder hem na het duel juist een tijd negeerde en niks zei.

De week erna zat hij uit bij Rangers wissel, onder de noemer 'tactische keuze'. Blind: "In die wedstrijd raakte Wijndal, die op mijn plek speelde, geblesseerd. Ik was al bezig om me klaar te maken, maar toen bleek dat Rensch erin kwam. Van gepasseerd als nummer 1 ging ik naar derde keus." In de wedstrijd tegen PSV werd er zo geschoven dat Bassey linksback kwam te staan. "Van linksback nummer 1 naar nummer 4 gedegradeerd."

"Niet persoonlijk"

In een gesprek dat hij met Schreuder aanvroeg zou de trainer hebben gezegd dat het niet persoonlijk was. Ook zou Schreuder ontkennend hebben geantwoord op de vraag of Blind te ver was gegaan in de kleedkamer. "Na nóg een keer doorvragen zei hij wel dat hij vond dat-ie een statement moest maken na RKC." Daarna mocht hij wel weer een keer met de basiself meetrainen en viel hij nog wel in tegen Vitesse en tegen Emmen.

Volgens Blind heeft de directie geen enkele poging ondernomen om de twee partijen bij elkaar te brengen. Bij een laatste gesprek op 26 december met de directie zegt Blind te hebben aangeboden om bij Ajax te blijven, zonder een goede relatie te hebben met de trainer. "Als zij dan zeggen: nee, het is voor ons geen optie dat je je nog meldt bij de training en wij daarop vragen: maar wat is dán jullie oplossing? Ze wisten het gewoon niet."