Gemeente gaat huishoudens helpen die van energie dreigen te worden afgesloten

Door de stijgende prijzen en hogere energiekosten raken volgens de gemeente steeds meer Amsterdammers in de knel. Als energierekeningen zich blijven opstapelen kunnen energieleveranciers een energiecontract van een huishouden uiteindelijk ontbinden.

Inmiddels hebben ruim zevenhonderd Amsterdamse huishoudens geen energiecontract en komen daar wekelijks ongeveer twintig huishoudens bij. Hoewel minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) in oktober besloot dat energieleveranciers zich maximaal moeten inspannen om afsluitingen te voorkomen, kan een contract door betalingsachterstanden toch nog ontbonden worden.

Afsluiting voorkomen

De gemeente schiet in deze gevallen te hulp om afsluiting te voorkomen. Net als gemeenten dat doen bij een dreigende huisuitzetting, gaat de gemeente de komende periode in deze kritieke fase ingrijpen. Bij de adressen die Liander de komende maanden met de gemeente deelt, gaat het om een groep huishoudens die niet inging op de hulp die gemeentelijke schuldhulpverleners eerder boden.

Volgens de gemeente kan een contractontbinding en een dreigende energieafsluiting het moment zijn waarop deze groep toch hulp accepteert. Zodra er sprake is van contractontbinding, stuurt Liander een brief waarin wordt aangekondigd dat een schuldhulpverlener van de gemeente persoonlijk contact opneemt. Als de bewoners daartegen geen bezwaar maken, wordt met de medewerker gekeken hoe zo snel mogelijk een nieuw energiecontract kan worden afgesloten. Alleen dan kan afsluiting namelijk worden voorkomen. De schuldhulpverlener kan ook helpen om verdere groei van schulden te voorkomen.

"Amper zicht op wiens energiecontract is ontbonden"

"Gemeenten hebben amper zicht op de groep huishoudens wiens energiecontract is ontbonden", aldus wethouder Marjolein Moorman (Armoede en Schuldhulpverlening)."Deze kwetsbare en slecht zichtbare groep komt dankzij de gegevensuitwisseling tussen de gemeente en Liander in beeld. Zo kunnen we gerichte hulp aanbieden en proberen te voorkomen dat deze groep verder in schulden verstrikt raakt en in de kou komt te zitten."

Amsterdam en Liander zijn de eerste gemeente en netbeheerder die afspraken maken over het uitwisselen van gegevens om schuldenproblematiek aan te pakken. Na drie maanden wordt de proef geëvalueerd.