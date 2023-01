Sweelinck College in Zuid moet sluiten, petitie gestart om school open te houden

Het Sweelinck College in Zuid moet volgend schooljaar de deuren sluiten. Voor docenten, ouders en leerlingen komt de sluiting onverwacht. Ze willen dat de school open blijft en zijn een petitie gestart.

Ouders van leerlingen op de middelbare school ontvingen dinsdag een e-mail waarin de sluiting werd aangekondigd. "De aanleiding is dat afgelopen vijf jaar het aantal leerlingen steeds verder afneemt en dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee", schrijven bestuursvoorzitter Barbara Dijkgraaf en directeur Joost Pols Paardekooper daarin. "Wij kunnen met een dalen aantal leerlingen daarom niet meer de kwaliteit bieden die van ons verwacht mag worden."

Donderslag

Het Sweelinck College zal in ieder geval dit en komend schooljaar nog openblijven. Dat betekent dat leerlingen die nu in 2 mavo en 3 havo zitten, hun diploma nog op de school kunnen halen. Aan leerlingen die nog niet zo ver zijn, wordt beloofd dat er een 'passende plek' voor ze gevonden wordt.

Het nieuws was, voordat de school het wereldkundig maakte, al in Het Parool te lezen en komt voor veel docenten als donderslag bij heldere hemel. Naast het feit dat het aantal leerlingen afneemt, noemt bestuursvoorzitter Dijkgraaf ook de dalende kwaliteit als reden tot sluiting. “Het gaat niet goed met de onderwijskwaliteit. De examenresultaten vallen tegen.”

Doorgaan

Docenten zijn ondertussen verbolgen over het besluit. "Het voornemen tot sluiten van het Sweelinck College is nooit met het personeel besproken", schrijven medewerkers in een persbericht. "Het docententeam van het Sweelinck College wil doorgaan met het bieden van kansrijk onderwijs aan leerlingen uit alle lagen van de bevolking."

Op Facebook is er inmiddels een petitie gestart tegen sluiting van de school.