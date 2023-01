Omgeving station Sloterdijk op de schop, mogelijk woningen boven het spoor

De gemeente onderzoekt, samen met onder meer het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de NS en de provincie, of station Sloterdijk en omgeving 'overzichtelijker en prettiger' kan worden. Ook wordt gekeken of de ruimte boven het spoor gebruikt kan worden voor woningen en kantoren.

In een vandaag gepubliceerde 'ontwikkelstrategie' staat dat er uitgezocht wordt 'onder welke voorwaarden woningen nabij en boven de treinsporen gerealiseerd kunnen worden'. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden, maar ook de beperkingen vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen

Intensieve verbouwing

Gehoopt wordt op 'intensieve bebouwing'. "Een intensief aanbod aan woningen, werkplekken en voorzieningen stimuleert - door de vele nieuwe bezoekers en bewoners - de stedelijke levendigheid: een combinatie van aantrekkelijke functiemix, goede bereikbaarheid en eigentijds (groen, duurzaam) stadsontwerp."

De NS is enthousiast. "Er is ruimte tussen, onder en boven de sporen om er iets heel moois van te maken. Een nieuw maaiveld schept alle mogelijkheden voor een nieuw stuk stad", laat Sebastiaan de Wilde, directeur Vastgoed bij NS Stations, weten.

Haalbaar

De gemeente hoopt op een goed werkend ov-knooppunt, dat tegelijkertijd een 'moderne, groene, levendige plek is middenin Sloterdijk-Centrum'. "Een plek waar je kunt én wilt wonen, werken en verblijven." Volgens de gemeente moet wel gekeken worden of veilig boven het spoor wonen technisch en financieel wel haalbaar is.

Het onderzoek duurt twee of drie jaar. Daarna worden er 'concrete plannen' gemaakt.