Dikke rijen voor je patatzaak dankzij TikTok: "Leuk, maar het mag wel wat minder"

Wat als je eettent ineens viral gaat? Het overkwam al meerdere Amsterdamse ondernemers. Soms tot onvrede van buurtbewoners, die klagen over drukte, troep en verkeerschaos. In de Runstraat zien sommigen een succesvolle patatzaak liever vertrekken, maar de eigenaar zegt er alles aan te doen om de overlast te beperken. "We hopen hier lang te blijven."

Het overkwam al meerdere eetzaakjes in de stad: dikke rijen voor de deur nadat filmpjes van de zaak viral gingen op Instagram en TikTok. Vaak zitten ze in het centrum, zoals de patatzaak van Floris Feilzer. "Maar ik weet ook een winkel in West die croissants verkoopt en ook enorme rijen voor de deur heeft", vertelt Feilzer. "Best opmerkelijk natuurlijk, omdat toeristen daar normaal minder snel komen."

Crowdmanager

En zo komt het dat, op een willekeurige doordeweekse dag in januari, er vlak na openingstijd al een rij voor de deur van de zaak van Feilzer staat. Vijf man staan er in de piepkleine zaak te snijden, te bakken en te beuken. En dan is er recent ook nog iemand ingehuurd om de rij in goede banen te leiden. Deze crowdmanager zorgt ervoor dat klanten ruimte maken op de stoep voor passanten.

Is de patat hier zo buitensporig goed? Feilzer is trots zijn product, maar is ook realistisch. "Hier, moet je zien", en hij haalt zijn telefoon tevoorschijn, "deze TikTok-filmpjes zijn miljoenen keren bekeken". Simpele video's, gemaakt door toeristen die zich vergapen om zijn zaak en filmpjes via sociale media delen met hun vrienden en de wereld.