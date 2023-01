Bizarre vluchtpoging: verdachte springt geboeid in het water

Een door de politie aangehouden verdachte heeft vanavond een stukje gezwommen in de Kostverlorenvaart in West. Dat deed hij met handboeien om.

Verdachte te water in West Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Verdachte te water in West Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Op de Baarsjesweg liep hij rond 19.00 uur met agenten mee, maar hij besloot het water in te springen. "Twee collega's gingen er achteraan, om de verdachte te redden omdat hij geboeid was, maar ook omdat het een verdachte was", vertelt een politiewoordvoerder.

Meerdere brandweerwagens, ambulances en een mobiel medisch traumateam werden uit voorzorg gealarmeerd. Toch hoefde de brandweer niet in actie te komen, vertelt een brandweerwoordvoerder. Bij de Tolbrugstraat konden agenten de man uit het water halen.

Ziekenhuis

De verdachte is naar het ziekenhuis overgebracht. De agenten hebben een warmtedeken gekregen en konden daarna naar een politiebureau. De politiewoordvoerder kan vanavond nog niet zeggen waar de man die het water in sprong van verdacht wordt, mogelijk wordt dat morgen duidelijk.

Het was vanavond een paar graden boven het vriespunt en er lag zelfs een laagje sneeuw.

Op deze beelden is te zien hoe agenten de man uit het water halen: